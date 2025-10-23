Andy Häussler

„Irrtümer und andere Wunder“

In Andy Häusslers viertem mentalmagischen Soloprogramm dreht sich alles um Irrtümer und Denkfehler, Täuschungen und Wunder – um die feinen Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge. Der zweifache Deutsche Meister verblüfft sein Publikum mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Er weiß Dinge, die er eigentlich nicht wissen kann, hinterfragt humorvoll vermeintliche Wahrheiten, liest Gedanken und verwandelt sogar das Publikum selbst in Gedankenleser und Gedächtniskünstler.

Das Programm unterhält nicht nur, sondern regt auch zum Nachdenken an und zeigt, wie trügerisch unsere Wahrnehmung oft ist und lässt erahnen, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als wir glauben.