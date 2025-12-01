Andy Häussler

"Irrtümer und andere Wunder" // Mentalmagie.

In Andy Häusslers neuem Soloprogramm geht es um Irrtümer und Denkfehler um Täuschungen und Wunder, um Wahrheit und Lüge. Ein Magier sorgt für Täuschungen, doch Täuschungen, Irrtümer und Denkfehler gibt es auch im ganz normalen Alltag. Viele Arten von Täuschungen begegnen sich in Andy Häusslers viertem mentalmagischen Programm „Irrtümer und andere Wunder“. Andy Häussler weiß Dinge, die er eigentlich nicht wissen kann, er sucht und hinterfragt auf unterhaltsame Weise Wahrheiten und findet Lügen heraus, liest die Gedanken fremder Menschen und wirft einen Blick in die Zukunft.

"Irrtümer und andere Wunder" unterhält und regt zum Nachdenken an. Andy Häussler zeigt, dass unsere Wahrnehmung oft trügerisch ist und dass es mehr zwischen Himmel und Erde zu geben scheint, als wir uns vorstellen können.

Andy Häussler ist zweifacher Deutscher Meister der Mentalmagie, Preisträger bei den Weltmeisterschaften und Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg. Unglaublich und phänomental!