Andy Lawrence & his Swing Kings

Viele Stuttgarter Jazzfreunde haben es bedauert, dass der Schlagzeuger Will Lindfors vor einigen Monaten aus Deutschland weggezogen ist und sich seine Band „Lindfors`Swing Affairs“ deshalb aufgelöst hat. Nun hat der Frontman dieser Band, Andy Lawrence, die Initiative ergriffen und eine neue Band aus bekannten Musikern des Großraums Stuttgart zusammengestellt.

„Andy Lawrence and his Swing Kings“ will aber nicht nur „Lindfors` Swing Affairs“ mit anderen Mitteln fortsetzen, sondern mit der neuen Band einen neuen Swing-Sound kreieren. Erklärtes Ziel ist ein geschlossener Band-Sound und viel Gruppen-Dynamik – was aber nicht ausschließt, dass die ungemein starke Musiker-Persönlichkeit Andy Lawrence auch hier im Vordergrund steht.

Konsequenterweise gibt es dabei nur minimale Vorgaben bei den Arran-gements, damit die einzelnen Musiker sich ganz auf das Gruppenergeb-nis und auf ihre solistischen Eigenheiten konzentrieren können.