Eines Tages wird Techno die Menschheit ersetzen. Bis dahin macht Andy’s Echo Techno ein Stück menschlicher – unvorhersehbar, roh, voller Energie und zugleich berührend schön.

Andy’s Echo ist ein Live-Act durch und durch: Mit seiner Stimme, Live-Gitarre und Synthesizern bringt er seine Musik auf die Bühne. Seine Performances verbinden verträumte Vocals, energetische Gitarrenriffs und hypnotische Beats zu einem einzigartigen, genreübergreifenden Erlebnis. Sein Sound erzählt Geschichten von Nomaden und Träumern, von brennenden Augen und der absurden Schönheit des Lebens.

Zu Hause in Berlin und Hamburg, erschafft Andy’s Echo Musik für die Rastlosen – Melancholie verschmilzt mit treibenden Beats, Zerbrechlichkeit trifft auf Euphorie. Jeder Ton fühlt sich an wie ein Schritt in Richtung Connection oder Katharsis.

Mit Veröffentlichungen auf Stil vor Talent, Katermukke und 3000º Records hat Andy’s Echo die Aufmerksamkeit von Größen wie Pete Tong (BBC Radio 1) gewonnen. Seine Auftritte bei Festivals wie der Fusion, AfrikaBurn und im Sisyphos schaffen einzigartige Momente, in denen die Grenzen zwischen Konzert und Club-Set verschmelzen.

Seine Musik umarmt die Rastlosen und erinnert daran: Auch im Chaos liegt Schönheit.