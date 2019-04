Andy Strauß - The Dark Side Of Andy Strauß

Der Wahnsinn geht weiter - Kult Poetry Slammer und Rocket Beans TV Moderator Andy Strauß mit seiner brandneuen Soloshow live im Keller Klub.

Präsentiert vom Stuttgarter Poetry Slam.

Präsentiert vom Stuttgarter Poetry Slam.

Die Reihe BURN AFTER READING - veranstaltet vom STUTTGARTER POETRY SLAM - präsentiert in unregelmäßigen Abständen Soloabende besonders herausragende Künstler der Poetry Slam-Szene.

BURN AFTER READING vereint Poetry & Party, nach der Bühnen-Show wollen wir gemeinsam mit Euch Trinken, Tanzen & Knutschen - zum Sound wechselnder Keller Klub DJs.

Im Mai haben wir einen der schillerndsten und bekanntesten Poetry Slammer Deutschlands bereits zum vierten Mal zu Gast (bisher waren alle Shows ausverkauft): ANDY STRAUSS aus Münster! Slam Poetry - Stand Up - Techno!

Poetry Slammer, Moderator, Schauspieler, Autor, Kultfigur - all das ist der wunderbare Andy Strauß aus Münster, der wohl schillerndste Bühnenpoet des Landes und seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Slampoeten der RepublikAndy Strauß ist ein Sprengmeister der Genre-Grenzen. Es gibt kaum ein Feld, dass er in seiner dreizehnjährigen Bühnenkarriere noch nicht bespielt hat: Ob als durchgeknallter Poetry Slammer, betrunkener Frühstücksfernsehmoderator bei Rocket Beans TV, Techno-Jesus oder Bühnentänzerin einer Metal-Band im Tütü – überall macht er eine gute Figur. Nach dreizehn Jahren ist Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen. Was waren die abstrusesten Dinge, die in dieser Zeit so passiert sind? Was geschieht eigentlich wirklich im Backstage? Und was wird an diesem Abend passieren? Eine Mischung aus Stand-Up, Storytelling, Poetry Slam, Kunst-Performance, Tanz und wirklich merkwürdiger Musik. Und düster wird es. Ganz, ganz düster.

Wenn sie diesen Abend nicht miterleben, werden sie am Montag einfach nur vom langweiligem Tatort am Sonntag berichten können. Und echt, das will doch keiner.

