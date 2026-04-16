Anette Heiter: Heiter weiter

Im Handumdrehen kann so einiges passieren: Neun Minuten leidenschaftlicher Liebe auf der Motorhaube im Parkhaus und schon ist man mitten in einem kuriosen Rechtsstreit.

Man wundert sich, welche Fragen sich da stellen: Wer zahlt den Schaden? War die Zigarette danach ein Verstoß gegen die Hausordnung? Und was war das eigentlich für ein Auto?

Kaum ist man aus der Pubertät heraus, schon klopfen die Wechseljahre an! Und seien wir ehrlich: Schweißflecken sind nun wirklich kein modisches Highlight – es sei denn, man erklärt sie zu einem. Oder wie Freundin Inge so treffend sagt: Die Wechseljahre sind wie das Finanzamt – sie sorgen für schlaflose Nächte und Schweißausbrüche, aber man kommt einfach nicht raus aus dem Verein!

Anette Heiter kennt sich da bestens aus und weiß: Wirklich helfen tut nur, wenn man darüber lacht. Und sie weiß auch: Der schönste Ort ist immer beim Frisör. Dort pulsiert das Leben und man bekommt die neuesten Neuigkeiten aus erster Hand. Das ist wie Reality-TV, nur in echt und viel persönlicher!

Anette Heiter, bekannt von Honey Pie, den DooWopMädla und dem Stuttgarter Juristenkabarett, geht in ihrem zweiten Solo-Programm ganz nah an die Menschen heran. Sie verrät viel von ihrer ganz persönlichen Sicht der Dinge und besingt all das auch noch mit wunderbaren Songs, die sie selbst am Kontrabass begleitet. Der Name ist Programm: Immer weiter, immer Heiter!