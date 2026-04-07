Anette Heiter: Heiter weiter

Im Handumdrehen kann so einiges passieren: Neun Minuten leidenschaftlicher Liebe auf der Motorhaube im Parkhaus – und schon steckt man mitten in einem kuriosen Rechtsstreit.

Plötzlich drängen sich Fragen auf: Wer zahlt den Schaden? War die Zigarette danach ein Verstoß gegen die Hausordnung? Und was für ein Auto war das eigentlich?

Kaum ist die Pubertät überstanden, klopfen schon die Wechseljahre an die Tür! Und seien wir ehrlich: Schweißflecken sind kein modisches Highlight – es sei denn, man erklärt sie kurzerhand dazu. Oder wie Freundin Inge so treffend sagt: „Die Wechseljahre sind wie das Finanzamt – sie sorgen für schlaflose Nächte und Schweißausbrüche, aber man kommt einfach nicht raus aus dem Verein.“

Man wundert sich, warum die Apple Watch in Stuttgart Ebbe und Flut anzeigt. Oder warum in der Tüte immer weniger Gummibärchen landen, während im Landtag immer mehr Abgeordnete sitzen. Und dass die Falten im Gesicht ungefragt zunehmen, kann uns dank der Gnade des Alters kaltlassen – schließlich lässt ja auch die Sehkraft nach.

Anette Heiter, bekannt von Honey Pie, den DooWopMädla und dem Stuttgarter Juristenkabarett, präsentiert mit ihrem zweiten Solo-Programm laut Presse „ihre ganze Klasse“. Sie teilt ihre ganz persönliche Sicht der Dinge, verbindet elegant Juristisches mit Alltäglichem und untermalt das Ganze mit wunderbaren Songs, die sie selbst an Kontrabass, Ukulele und Mini-Klavier begleitet.

Der Name ist Programm: Immer weiter, immer heiter!