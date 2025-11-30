Anette Heiter: Sing Dich glücklich

Kommen und Mitsingen ist das Motto beim offenen Singen.

Die Texte werden an die Wand projiziert, Anette Heiter, bekannt von Honey Pie und den DooWopMädla leitet das Ganze an, Bernhard Birk, Profipianist und mit allen musikalischen Wassern gewaschen, begleitet live am Piano und wir singen einfach drauf los.

Bekannte Stücke der Popgeschichte, Schlager - deutsch und englisch - Wünsche werden gerne entgegen genommen.

Von den Beatles über ABBA bis Ed Sheeran, von Caterina Valente bis Howard Carpendale wird alles dabei sein, was singbar ist.

Singen ist gesund und in der Gruppe macht es einfach Spaß. Alle sind willkommen, ob jung ob alt, ob Badewannensängerin oder Startenor. Kommt einfach vorbei und singt Euch glücklich!