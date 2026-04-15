Es kann manchmal so schnell gehen: Gerade mal 9 Minuten Sex auf der Motorhaube im Parkhaus und schon ist der tollste Rechtsstreit am Laufen und man wundert sich, wieviele Probleme da entstehen: Wer zahlt den Schaden?

War die Zigarette danach ein Verstoß gegen die Hausordnung? Und was war das überhaupt für ein Auto? Gerade ist man raus aus der Pubertät, schon lauern die Wechseljahre! Und ganz ehrlich: Schweißflecken sind nun wirklich kein modisches Accessoire - es sei denn, man erklärt sie dazu. Oder wie Freundin Inge meint: Die Wechseljahre sind wie das Finanzamt - verursachen schlaflose Nächte und Schweißausbrüche, aber man kommt nicht raus aus dem Verein! Anette Heiter kennt sich da aus und weiß: wirklich helfen tut nur, wenn man drüber lacht. Und sie weiß auch: der schönste Platz ist immer beim Frisör. Dort findet das pralle Leben statt und man wird ausführlich informiert über alles, was die Menschen bewegt. Das ist wie Reality-TV, nur in echt! Anette Heiter, bekannt von Honey Pie, den DooWopMädla und dem Stuttgarter Juristenkabarett, geht in ihrem zweiten Solo-Programm ganz nah ran an die Menschen, verrät viel über ihre ganz persönliche Sicht der Dinge und besingt all das auch noch mit wunderbaren Songs, die sie selbst am Kontrabass begleitet. Und dabei gilt natürlich: Immer weiter, immer Heiter!