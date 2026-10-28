Anette Heiter - Justiz ist, wenn man trotzdem lacht

Comedy-Programm über kuriose Rechtsfälle, Wechseljahre und andere Zumutungen.

Vom True-Crime-Podcast über die Apple-Watch bis hin zum Gummibären-Theorem beschäftigt sich Anette Heiter mit allem, was das Leben bunt und anstrengend macht und bleibt dabei erstaunlich heiter. Ob's an den Liedern liegt, die sie immer wieder einstreut und selbst an Kontrabass, Ukulele und Miniklavier begleitet?

Anette Heiter, langjährige Richterin, bekannt von Honey Pie, den DooWopMädla und dem Stuttgarter Juristenkabarett, zeigt mit ihrem Solo-Programm laut Presse „ihre ganze Klasse“. Sie verrät viel von ihrer ganz persönlichen Sicht der Dinge, verbindet elegant Juristisches mit Alltäglichem und besingt all das auch noch mit wunderbaren Songs, die sie selbst an Kontrabass, Ukulele und Mini-Klavier begleitet.