Mike Janipka - solo und live auf der Burg Stettenfels

Alltag aus! Romantik und Inspiration an!

Ein unbeschwertes Konzert zum Jahreswechsel. Mike Janipka zaubert ganz persönlich, berührende Musik für sein Publikum in den altehrwürdigen Fuggersaal. Authentische Moderationen und Geschichten führen in die Tiefe einer harmonischen Welt, die von Freude und Liebe dominiert ist. Ein idealer Abend, um sich sinken zu lassen, gute Energien aufzunehmen und gestärkt und zuversichtlich wieder nach draussen zu gehen. Eine Empfehlung für jeden, der Musik mit Herz und Seele liebt und für Gitarrenmusik und Stimme empfänglich ist.