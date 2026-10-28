Mystisch, kraftvoll und unvergesslich

Die Sängerin, Musikerin und Songwriterin Omnitah geht 2026 auf große Deutschlandtournee. Geboren in Schweden und geprägt von ihrer ungarischen Musikerfamilie, erschafft sie mit ihren Songs musikalische Kostbarkeiten, in denen nordische Mystik auf ungarisches Temperament trifft – verbunden mit modernen Pop-Rock-Elementen und cineastischer Klangweite.

Mit einer klaren, bisweilen rauchigen Stimme und einem Stimmumfang von vier Oktaven verbindet Omnitah Gesang, Piano und Geigenvirtuosität zu einem eindringlichen Gesamtklang. Sie singt auf Englisch, Deutsch, Schwedisch und Ungarisch über den Wald, Vagabundentum, Spiritualität und innere Wandlungsprozesse. Ihre einfühlsamen Texte sind dabei eng mit ihrer persönlichen Lebensgeschichte verwoben und entführen das Publikum in eine mystisch-magische Welt.

Die mehrfach ausgezeichnete Ausnahmekünstlerin ist eine fesselnde Liveperformerin und gilt mittlerweile als Geheimtipp der Kulturszene Deutschlands. Mit einer temperamentvollen und herzerwärmenden One-Woman Show, liefert sie durchgängig mit außergewöhnlicher Präsenz ab. Ihre Konzerte sind intensive Erlebnisse, in denen sich erzählerische Nähe, explodierende Geigensoli und eine ausgeprägte Klangästhetik zu einer einzigartigen Atmosphäre verbinden. Die Presse beschreibt Omnitah als „Zauberin der Musik“, deren Kunst „schmerzhaft schön“ ist.

Mit ihrer „Fjäril“ Tournee bietet sich eine seltene Gelegenheit, diese außergewöhnliche Künstlerin live zu erleben – ein Konzerterlebnis, das gleichermaßen ergreift, berührt und in eine andere Welt entführt… mit einer positiven, zutiefst berührenden Botschaft, die lange nachhallt.

Omnitah – Gesang, Piano, Geige