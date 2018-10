Lindy Hop Anfängerworkshop mit Julia & Chris

Swingtanzen ist eine ganze Familie an Tanzen der 20er - 40er Jahre, die auf Swing-Musik getanzt werden. Lindy Hop ist eine Variante davon, die Techniken des Paartanzes mit der Freiheit, die eigene Kreativität auszuleben, verbindet. Was ist dabei am Wichtigsten? Spaß zu haben und Lebensfreude.