Angekommen

Geschichten vom Ankommen in Esslingen 1945 bis heute

Mehr als ein Drittel der Esslinger Einwohner:innen hat einen sogenannten Migrationshintergrund. In der Ausstellung werden ihre Geschichten vom Ankommen in Esslingen präsentiert.

„Angekommene“ mehrerer Generationen erzählen selbst ihre Geschichte. In Video- und Audio-Interviews berichten sie, wie und warum sie nach Esslingen gekommen sind. Ergänzt werden die Schilderungen von sorgsam gehüteten Erinnerungsstücken an die alte Heimat oder an den Weg nach Esslingen. Außerdem sind Objekte aus der Sammlung des Stadtmuseums und historische Dokumente und Fotografien aus dem Stadtarchiv Esslingen zu sehen.

Die Teilnehmer:innen erinnern sich an ihre Ankunft nach Kriegsende 1945, an Einquartierungen und an das Leben in Baracken. Sie berichten von der Anwerbung als „Gastarbeiter“ in den 1950er und 1960er Jahren und den Erfahrungen im Esslingen der Wirtschaftswunderjahre. Und sie erzählen von ihrer Ankunft als Geflüchtete oder Vertriebene aus Kriegs- und Krisengebieten in den vergangenen Jahrzehnten. Zu Wort kommen auch jene, die aufgrund von Liebe, Ausbildung oder Beruf nach Esslingen gekommen sind.

Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen.