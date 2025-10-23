Leidenschaftlich und expressiv, persönlich und sensibel, kraftvoll und intensiv – das ist die Musik vom Angela Avetisyan Quartet.

Mit ihrem herausragenden Spiel auf ihrer Trompete legt sich Angela Avetisyan auf das musikalische Gerüst, das ihre internationale Band mit Maximilian Hirning am Bass, Simon Popp am Schlagzeug und Misha Antonov an den Keyboards, aufbaut.

Mal haucht sie ihre feinsinnigen Melodien zart, dann wieder stark und energisch mitreißend. Immer besticht sie dabei mit ihrer unmittelbaren Präsenz und ihrer gewinnenden Art, die bei jedem Konzert das Publi-kum begeistern. Jeder Auftritt, jede Begegnung, jeder Weg ermöglicht Neues.