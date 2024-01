Peter Hensinger – Smartphone: Spielzeug, Schul-, Lern- und Lebensbegleiter

»Du gehörst uns!«, so der Titel eines Buches über das Smartphone des Ulmer Psychologen Christian Montag. »Mein Kind hängt nur noch am Smartphone!« – wie können Eltern und Erzieher das verhindern? Und jetzt auch noch Tablets an Kitas und in der Schule?! Ist das gut für die soziale Entwicklung, das Denken und Lernen? Nein – sagen die Leitlinien zur Mediennutzung deutscher Fachverbände und der UNESCO-Bildungsbericht! Die Grundfertigkeiten wie Zuhören, Rechnen, Lesen, Schreiben beherrschen immer weniger Kinder. Hat dies auch Ursachen in der Digitalisierung von Lebenswelt und Schule? Und dazu kommt die Strahlenbelastung mobiler Geräte, die bewiesenermaßen Auswirkungen auf das Gehirn hat.