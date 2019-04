Seit vielen Jahren gilt der Pfingstmarkt als Garant für spektakuläre Illuminationskunst und abwechslungsreiche Musikdarbietungen. Viele Besucher freuen sich auf vielseitige Ausstellungen, Stimmung, Spaß, Gastfreundschaft und Schnäppchenjagd auf einem bunten Jahrmarkt.

Der Angelbachtaler Bürgermeister Frank Werner eröffnet mit dem Herold das bunte Treiben. Lautstarke Unterstützung erhalten die beiden vom Fanfarenzug. Ein fantastisches Brillant- Höhenfeuerwerk rundet das Samstagsprogramm ab.

Am Sonntag stecken ehrenamtliche Helfer die Ornamente ab, die am Abend den ohnehin traumhaften Schlosspark in Eichtersheim in ein stimmungsvolles Lichtermeer verwandeln. Bis tief in die Nacht erleuchten bunte Ornamente aus farbigen Lichtern das Wasserschloss und den Park. Mehr als 40.000 bunte Kerzenlichter geben dem Angelbachtaler Schlosspark ein ganz besondes märchenhaftes Flair.

Musikalisch eingeleitet wird die Schlossparkbeleuchtung durch die Dudelsackgruppe „Strasser Garde Club“ und anschliessend durch ein Open Air Konzert. Ganz „heiß“ wird den Besuchern sicher bei der sensationellen Feuertanzshow mit der Gruppe „Art Artistica“.

Am Abend findet eine große Musik- Lasershow statt. Zum Rhythmus klassischer und moderner Musik pulsiert das farbige Laserlicht in vielfältigen Figuren, Formen und Effekten.

Im Wasserschloss ist von Samstag bis Montag eine Ausstellung mit wechselnden Themen zu besichtigen.

Am Pfingstmontag finden der Ruderbootwettbewerb und ein weiteres Konzert statt.

Auf unserer Facebookseite „Angelbachtaler Pfingstmarkt“ erhalten sie automatisch alle wichtigen tagesaktuellen Infos, eventuelle kurzfristige Programmänderungen und vieles mehr.

