× Erweitern Angelbachtaler Weihnachtsmarkt

Blechbläser, stimmungsvolle Weihnachtslieder, märchenhafte Beleuchtung, weihnachtliche Düfte, ein tolles Warenangebot und knisternde Lagerfeuer – damit lässt sich der Angelbachtaler Weihnachtsmarkt kurz und knapp umschreiben.

Am 1. Adventwochenende überzeugen die Angelbachtaler Vereine und die Beteiligten des Weihnachtsmarktes die Besucher von ihrer Gastlichkeit.

Viele Gründe also, dem Angelbachtaler Weihnachtsmarkt in und vor der Sonnenberghalle einen Besuch abzustatten. Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag ab 18 Uhr und Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr geöffnet.