Angelbachtaler Weihnachtsmarkt

Sie suchen einen überschaubaren, stimmungsvollen Weihnachtsmarkt – wir hätten da einen Vorschlag!

In Angelbachtal findet jährlich am 1. Adventswochenende ein

kleiner, aber wunderschöner Weihnachtsmarkt in und um die Sonnenberghalle statt. Stimmungsvolle Adventsmusik, weihnachtliche Düfte, und ein zauberhaft dekoriertes

Weihnachtsdorf locken die Besucher in die kleine Kraichgau- Gemeinde. Die Geselligkeit der Angelbachtaler hat sich bereits herumgesprochen und ist ein

Aushängeschild der Gemeinde geworden. Neben vielen Angelbachtaler Vereinen, legen auch die anderen Teilnehmer des Weihnachtsmarktes sehr viel Wert darauf, die Besucher

mit ihrem vielfältigen Angebot zu überzeugen.

Am Samstagabend vor dem ersten Advent wird Bürgermeister Frank Werner um 18 Uhr ganz offiziell den Startschuss im gemütlichen Weihnachtsdorf vor der Sonnenberghalle geben. Im Anschluss daran untermalen die Blechbläser des Posaunenchors und des Musikvereins die behagliche Weihnachtsstimmung, während in weihnachtlich dekorierten Hütten die Gäste mit verführerischen Leckereien verwöhnt werden. In der Mitte des Geschehens wird ein leise knisterndes Lagerfeuer die Besucher wärmen und die einzigartige Stimmung eindrucksvoll untermalen.

Das Weihnachtsdorf im Außenbereich bietet, wie in den vergangenen Jahren auch, ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot, bei welchem garantiert kein Wunsch offen

bleibt. Gemeinsam freuen sich alle Mitwirkenden auf viele hungrige und durstige Gäste.