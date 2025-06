Angelika Niescier: Jazz meets Andere Ästhetik

„Jazz ist anders“ schrieben die Ärzte 2007 als Titel auf ein Albumcover. Aber warum ist Jazz anders?

Die Musik changiert zwischen Komposition und Improvisation, zwischen kanonischen Vorbildern und experimenteller Avantgarde, zwischen populärem Massenphänomen und exklusiver Hochkunst. Jazz steht in der Gesellschaft, wird aber oft nur am Rande wahrgenommen, dabei prägt der Dialog von Kunst und Gesellschaft das Genre erheblich. Die Saxophonistin und Komponistin Angelika Niescier ist zu Gast in Tübingen, um gemeinsam mit dem Forschungsbereich „Andere Ästhetik“ ästhetische Perspektiven auf Jazz zu diskutieren.

Das Konzert gibt eigene Impulse zu der Frage: Ist Jazz eine ,andere‘ Ästhetik der Moderne?