Der jüngste Spross der Kelly Family feiert mit seiner eigenen Familie irische Weihnachten!Angelo Kelly wuchs als jüngster Spross der weltberühmten Kelly Family auf und wurde mit ihnen zum absoluten Superstar.

Heute steht er selbst mit seiner Frau Kira und den gemeinsamen fünf Kindern auf der Bühne und berührt mit ihrer Musik die nächste Generation."Irish Christmas" ist eine Weihnachtsshow der besonderen Art: Ausgerüstet mit irischer Fiddle, Mandoline, Flöte, Dudelsack, Trommeln und Gitarre schaffen Angelo Kelly & Family zusammen mit sieben hochkarätigen Musikern der traditionellen Folkszene eine mitreißende Atmosphäre, die dem Publikum das Gefühl gibt, Weihnachten auf irische Art zu feiern. Es wird viel gelacht, getanzt und kräftig gesungen. Gänsehautmomente, für die die Kellys besonders bekannt sind, kommen auch hier nicht zu kurz. Die Besucher dürfen sich auf viele Weihnachtsklassiker wie "Silent Night", "Joy To The World" und "Leise rieselt der Schnee", aber auch auf traditionelle, irische Lieder wie "I'll Tell Me Ma" und "Lord Of The Dance" freuen.Zum ersten Mal werden auf der "Irish Christmas"-Winter Tour 2020 auch moderne Weihnachtslieder, wie "Driving Home For Christmas" und "White Christmas" im irischen Gewand zum Besten gegeben. Hinzu kommen natürlich die Angelo Kelly & Family-Hits. Durch eine hochwertige Licht-, Video- und Bühnenshow werden die Zuschauer bis auf den letzten Platz verzaubert und mit dem typisch, irischen Weihnachtsgefühl erfüllt. Gleichzeitig bleibt die Familie authentisch und nahbar, was sich wie ein roter Faden durch das Konzert zieht.