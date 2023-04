Mit dem besonderen Konzept MIXTAPE ist Angelo Kelly 2014 und 2015 bereits auf Tour gewesen. In den Jahren danach sind viele Menschen durch die Live CDs und Youtube Videos erst darauf aufmerksam geworden und so ist eine der häufigsten Fragen, die Angelo in den letzten Jahren gestellt bekommen hat „Wann gibt es wieder eine MIXTAPE Tour?“ AK: „Ich hatte sowohl mit der Kelly Family als auch mit Angelo Kelly & Family sehr viel zu tun und so gab es dafür einfach bisher keine Zeit. 2021 soll etwas ruhiger werden und so freu ich mich, endlich dieses Konzept mit der MIXTAPE 3 Tour weiter zu entwickeln.“ Begleitet von dem Multi-Instrumentalisten und guten Freund Matthias Krauss werden die beiden viele Songs von anderen Künstlern live zum Besten geben.

A.K.: „Ich habe früher gerne Mixtapes von meinen Lieblingssongs mit meinem Kassettendeck und Schallplattenspieler gemacht. Auf dieser Tour möchte ich eine Art Live-Mixtape für mein Publikum gestalten und zu einigen Liedern werde ich auch kleine Geschichten erzählen.“

Diese Tour wird in sehr exklusiven und intimen Veranstaltungsorten stattfinden und so ist zu erwarten, dass die Tickets ziemlich schnell vergriffen sein werden.