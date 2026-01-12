Nach einer längeren Öffentlichkeitspause kehrt Angelo Kelly 2026 wieder zurück!

AK: „Ich habe diese Kreativpause sehr genossen und dazu genutzt, um neue Songs zu schreiben. Nun baut sich immer mehr das Verlangen auf, diese neue Musik mit meiner tollen Band live einem Publikum zu präsentieren und so freue ich mich riesig, dass es 2026 dann endlich so weit sein wird.“

Man darf sich auf der „READY TO ROCK“ Tour auf neue Musik freuen und auf viele weitere Songs aus seiner Karriere. Sogar einige der Mega Hits, die Angelo Kelly mit der Kelly Family hatte, werden dabei sein.

AK: „Ich habe mich bewusst dazu entschieden in Live-Clubs zu spielen, wo die Begegnung mit dem Publikum hautnah ist. Ich will mit meiner großartigen Band eine Rock Show, wie in den guten, alten Zeiten auf die Bühne bringen, alles Live und direkt, ohne große Leinwand, Pyro oder anderen Schnickschnack! Ich habe mich stark dafür eingesetzt, dass auch die Ticketpreise sehr fair bleiben, damit jeder es sich leisten kann, eines meiner Konzerte zu besuchen. Meine Band und ich freuen uns riesig auf diese Tour und wir sind READY TO ROCK!“