Angelopoulos dreht "Der Staub der Zeit"

Der Film hält in der Art eines Tagebuches die Dreharbeiten des letzten Films von Theo Angelopoulos an acht ausgewählten Tagen fest. Angelopoulos spricht über seine künstlerischen Ansichten und seine Arbeitsmethode und blickt zurück auf sein großes filmisches Oeuvre.

Im Anschluss Gespräch mit Nicos Ligouris und dem Drehbuchautor Petros Markaris (»Der Staub der Zeit«) über Angelopoulos und sein Werk.

Griechische Filmtage im Theater tri-bühne

Wie reagieren die Filmemacher künstlerisch auf die aktuelle Lage in Griechenland? In Kooperation mit Kalimera Deutschland funktionieren wir den Theatersaal zum Kino um und präsentieren Ihnen so sehenswerte wie anspruchsvolle griechische Filme.

Doku D/GR 2008, 47 Min., OmdtU