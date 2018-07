Anglerfest – Angelverein FHG Untermünkheim e.V.

× Erweitern Anglerfest Untermünkheim

Der Angelverein FHG Untermünkheim e.V. veranstaltet am Sonntag, 19.08.2018, sein traditionelles Anglerfest in Untermünkheim-Enslingen. Zum Essen gibt es viel Fisch – aber nicht nur. Das Festgelände befindet sich direkt am Kocher-Jagst-Radweg. Mit dem Frühschoppen um 11.00 Uhr startet das Fest.

Forellen werden frisch gegrillt, und Tipps zum Fischgrillen gibt es gratis dazu. Darüber hinaus werden geräucherte Forellen in vielen Varianten zubereitet. Damit Fischliebhaber den Genuss abrunden können, werden knusprige Tintenfischringe und Heringsbrötchen serviert.

Im Festangebot sind auch Steaks, Würste, Pommes und mehr. Ein Kuchen- und Tortenbüffet steht ebenfalls bereit. Der Musikverein Untermünkheim sorgt wie in den letzten Jahren für Stimmung.

Für Kinder sind eine Hüpfburg und ein Planschbecken vorhanden. Ein Fischthemenpfad kann besichtigt werden. Auch ein Anglerflohmarkt wird wieder durchgeführt. Beginn ist um 12.00 Uhr.

Der Angelverein FHG Untermünkheim e.V. freut sich auf Ihren Besuch.

11.00 Uhr - Frühschoppen

11.30 Uhr – Mittagessen

11.30 Uhr – Musikverein Untermünkheim

12.00 Uhr – Angler-Flohmarkt

13.00 Uhr – Kaffee und Kuchen

Ganztags Kinderhüpfburg und Planschbecken

Themenpark heimischer Fische