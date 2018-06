Anglerfest auf dem Festgelände

Der Angelverein FHG Untermünkheim e.V. veranstaltet am, 19. August sein traditionelles Anglerfest in Untermünkheim-Enslingen. Zum Essen gibt es viel Fisch – aber nicht nur, Steaks, Pommes und Kuchen werden ebenfalls angeboten. Das Festgelände befindet sich direkt am Kocher-Jagst-Radweg. Mit dem Frühschoppen um 11 Uhr startet das Fest.