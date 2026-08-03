Angst oder Hase (10+)

von Julia Haenni

Wer hat schon Angst vor kleinen, süßen, weißen Häschen mit Stupsnasen? Naja, das gibt es eben. Angst entsteht im Kopf. Aber Mut auch. Wir sollten alle viel öfter einen Mutausbruch haben, yeah! Aber was ist, wenn hinter der Bühne gleich einer dieser gefährlichen Hasen hervorhoppelt? Oder eine schleimige Kröte? Oder wenn der Scheinwerfer plötzlich runterfällt? Und dann sitzen da auch noch lauter Leute im Publikum, ahhh! Theoretisch kann ja immer alles Mögliche passieren. Ein Tiger steht vor deiner Haustür, und du musst wegrennen. Zum Beispiel. Aber muss man der Angst denn immer direkt in die Augen sehen? Wie macht man das, dieses “Über sich selbst hinauswachsen”? Und ist es nicht unglaublich mutig, mit anderen über seine Angst zu sprechen? Ja! Weil wer sagt eigentlich, dass man nicht mutig und ängstlich zugleich sein kann.

Ängstlich und mutig stürzen sich die Spieler*innen in eine turbulente Show voller kleiner und großer Ängste, aber vor allem voller Mut, die richtig viel Spaß macht.