Menschen haben seit jeher Angst vor dem Fremden. Woher kommt diese Angst? Worin liegt die Diskrepanz zwischen dem Eigenen und dem Fremden?

Das Fremde ist letztendlich das, was uns gänzlich unbekannt ist. Können wir durch ein »Einanderbekanntmachen«, durch Dialog, Grenzen überwinden und Ängste nehmen? Welche Faktoren spielen Sprache und Bildung, kann Wissen uns helfen Vorurteile abzubauen und einander zuzuhören?

In turbulenten Zeiten, in denen der Rechtspopulismus in die Mitte der Gesellschaft rutscht, Rassismus und Antisemitismus wieder salonfähig sind, ist es nicht länger möglich die Augen zu verschliessen.

Sarah Finkel und Lucas Janson begeben sich an diesem Abend auf Forschungsreise, versuchen in Form von Monologen und Liedern Antworten zu finden, um den Status Quo aufzuzeigen und um sich aber auch ganz persönlich mit der Angst vor dem Fremden auseinanderzusetzen.