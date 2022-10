Haben Sie Prüfungsangst oder kennen Sie jemanden, der Prüfungsangst hat? Möchten Sie wissen, wie Prüfungsangst entsteht und wie sich diese zeigt? Welche Aufgabe übernimmt unser Gehirn bei Prüfungsangst und was passiert dabei in unserem Gehirn? In diesem Vortrag von Mandana Hafezie erfahren Sie nicht nur die Antworten auf diese Fragen, sondern Sie bekommen erste Lösungsansätze an die Hand um Ihre Prüfungsangst zu überwinden.

Anmeldung bei der Schiller-vhs erforderlich unter www.schiller-vhs.de