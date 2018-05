Angst vor Spinnen?

Fast täglich und nahezu überall begegnen uns Spinnen. Doch nur wenige freuen sich über sie, dabei sind Spinnen des Menschen Freund und Helfer. Sie produzieren Seide und bauen damit ihre fast unsichtbaren Fallen zum Fang von Insekten. Sie schützen uns vor lästigen Mücken und Fliegen und sorgen dafür, dass unsere Felder und Gärten nicht kahl fressen werden. Spinnen sind aber auch faszinierende Tiere mit erstaunlichen Verhaltensweisen. Ihre Vielfalt ist fast unendlich und keine Spinnenart ist wie die andere. Im Jagdverhalten, in den Balzgewohnheiten und in der Brutpflege gibt es viele Unterschiede. In der Museumsrallye kann man Spinnen kennen lernen, die bei uns im Garten, Haus und Wald leben. Monster mit riesigen Giftklauen gehören genauso dazu, wie fliegende Babyspinnen und liebevoll besorgte Mütter.

Programm für 7-9-Jährige mit Thomas Klingseis