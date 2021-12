Anika (GB)

2011 löste die frühere politische Journalistin und Berliner Britin Annika Henderson mit ihrem Debüt „Anika“ einen größeren Hype aus. Produziert von Portisheads Geoff Barrow und eingespielt mit seiner Band BEAK wurde Henderson unter ihrem Künstlerinnen-Name Anika als Nico des neuen Jahrtausends gefeiert.

10 Jahre (und einige Projekte wie mit der Band Exploded View, am 2.6.2018 in der Manufaktur) später erschien nun der Nachfolger „Change“ – Anikas Reaktion auf die globale Angst durch die Corona-Krise und die Fragen, wie es weiter gehen kann und wie Veränderung möglich ist. Mit Hannah Arendt im Kopf singt sie über Unterdrückung („Rights“), über toxische Maskulinität („Critical“) oder Klimawandel („Never Coming Back“). Im Zentrum steht dabei ihre wunderschön in tiefen Tonlagen klagende Stimme, getragen von sperrigen, spannungsgeladenen elektronischen Soundflächen: So aufregend kann komplexe Gegenwartsmusik mit politischer Relevanz klingen.