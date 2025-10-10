Wo einst die Anzahl der Plattenverkäufe sinnbildlich für den Erfolg von Künstler*innen stand, sind es heute Streaming- und Klickzahlen.

23 Millionen – eine schwindelerregende Anzahl von YouTube-Aufrufen – sind Zeugnis der weltweiten Begeisterung, die Anika Nilles entgegenschlägt. Geboren in Aschaffenburg, hat sich die Schlagzeugerin mit rhythmischer Intelligenz und technischer Brillanz einmal um den Globus getrommelt. Dabei stand sie neben dem ikonischen Gitarristen Jeff Beck u.a. auch mit Johnny Depp, Eric Clapton und Rod Stewart auf der Bühne. Mit ihrer Band Nevell erschafft sie einen Schmelztiegel aus Jazz, Funk, Pop und Rock. Die Kompositionen zeigen sich kraftvoll, berührend und absolut authentisch. Im Fokus des Abends in der TauberPhilharmonie steht das jüngst erschienene Album »False Truth«. Es reflektiert eine Zeit, in der die Welt hochentwickelt und zugleich fragil wirkt – eine Ära, in der zwischenmenschliche Verbindungen immer schwieriger zu werden scheinen. Unser Appell: Im Konzertsaal zusammenfinden und anschließend auch mal wieder eine Platte kaufen!

Anika Nilles, Schlagzeug

feat. Nevell

Dieses Konzert wird unterstützt von bdtronic

Wir danken dem Freundeskreis TauberPhilharmonie e.V.