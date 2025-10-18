Anima(l): Seele - Tier - Schöpfung – Motette

Die besondere Motette: Preisträgerinnen Komponistinnenwettbewerb Fetales Feature 2.

Werke von Jutta Michel-Becher, Birke J. Bertelsmeier, Lucia Birzer, Rosita Piritore, Camille van Lunen, Rucsandra Popescu, Mona Rasenberger, Elisa Schmelkes, Katharina Schwaller, Tina Ternes, Susanne Wagner; Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart (Ltg.: Sebastian Kunz), Ensemble VocaBella (Ltg.: Monika Zacharias), Ensemble Horizons (Ltg.: Matthias Klosinski).

Die Tübinger Motette ist als Reihe geistlicher Musik in der Stiftskirche St. Georg 1945 gegründet worden. Neben klassischer Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich vertreten. Die Motette findet jeden Samstag als „Geistliche Musik in liturgischer Form“ bei freiem Eintritt statt und wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen veranstaltet.

In der Motette erklingen hochklassige Chor-, Orgel- und Instrumentalmusik unterschiedlicher Stile. Psalm, Schriftlesung, Gebet sowie ein Gemeindelied sind feste Elemente dieses musikalischen Abendgottesdiensts.