AnimagiC 2018

Vom 3. bis 5. August 2018 steht der Rosengarten Mannheim wieder ganz im Zeichen der Anime-, Manga- und J-Culture-Fankultur! 2018 markiert außerdem das 20. Jubiläum der AnimagiC, die erstmals 1999 stattfand – diesen runden Geburtstag wollen wir natürlich angemessen mit einem Wochenende voller Highlights, Premieren, unzähliger Programmpunkte und hochkarätiger Gäste mit euch feiern!

Seit 1999 präsentiert die AnimagiC im Sommer jedes Jahres ein ebenso umfangreiches wie vielseitiges Programm, das sich sämtlichen Facetten der japanischen Popkultur widmet. Auf Deutschlands traditionreichster Anime-und Manga-Convention erwartet die Besucher ein attraktives Kinoprogramm mit vielen Deutschlandpremieren, hochkarätige Ehrengäste, J-Music-Topacts und viele weitere Highlights. Seit 2017 findet die AnimagiC im Rosengarten Mannheim statt. Auf 4 Ebenen wird euch ein ganzes Wochenende das volle Programm rund um Anime und Manga geboten.

Große Show auf großen Bühnen

Das AnimagiC-Showprogramm findet auf 2 Hauptbühnen statt. Erlebt im großen Mozartsaal und im historischen Musensaal die Ehrengäste der AnimagiC, die J-Music-Topacts, die besten Showgruppen und viele weitere Highlights.

Animotion-Filmfestival

Im Animotion-Filmfestival präsentiert die AnimagiC topaktuelle Anime- und J-Movie-Highlights auf der großen Leinwand und bietet Besuchern die einmalige Gelegenheit, den verantwortlichen Regisseuren und Produzenten in Podiumsdiskussionen und Signierstunden persönlich zu begegnen. Auch hochrangige Manga-Zeichner, gefeierte japanische Musikacts und deutsche Anime-Synchronsprecher geben in den Frage-und-Antwort-Runden interessante Einblicke in ihre Arbeit. In den Kinos ANIMAX1 und ANIMAX2 erlebt ihr die Filme in vollem 5.1-Sound.

Animotion-Serienfestival

In den AnimagiC-Kinos 1-3 findet u.a. das Animotion-Serienfestival statt. Erlebt brandneue Episoden eurer Lieblings-Animes.

Aussteller- und Händlerraum

Über deutsche Anime-, Manga- und Game-Neuerscheinungen können Besucher sich „direkt an der Quelle“ informieren: Auf der AnimagiC präsentieren die hiesigen Publisher und Verlage ihr aktuelles Line-up und freuen sich auf einen persönlichen Plausch. Der prall gefüllte Händlerraum hat alles, was sich das Fan-Herz wünscht, und der Bring-&-Buy-Flohmarkt bietet die Möglichkeit, gebrauchte Artikel aus dem privaten Fundus zu verkaufen.

Cosplay, Cosplay, Cosplay….

Das farbenfrohe Erscheinungsbild der AnimagiC ist von den vielen Cosplayern geprägt: Fans, die sich in den Outfits ihrer Anime-, Manga- und J-Game-Lieblingsfiguren präsentieren. Den aufwändig geschneiderten Kostümen widmet sich auch unser Cosplay-Wettbewerb, das Große AnimagiC-Bühnencosplay.

Games-Room: Big is better…

Im Games-Room können Besucher aktuelle Videospiele anspielen.

So viel AnimagiC geht durch den Magen…

Im Maid Café servieren Kellnerinnen im typisch japanischen Dienstmädchen-Look süße Leckereien. Auf der Ebene 3 befindet sich das klassische Catering mit unterschiedlichen Gerichten.

und, und, und…

Die beinahe unendlichen Programmpunkte der AnimagiC bieten ein volles Wochenende eine abwechslungsreiche Unterhaltung. Verfolgt unsere Veröffentlichungen regelmäßig hier auf der Homepage und auf Facebook. Einen Eindruck des Programms der AnimagiC 2017 findet ihr unter dem Menüpunkt „Rückblick AnimagiC 2017“.

Wer ein Faible für Anime, Manga und J-Culture hat, sollte die AnimagiC auf keinen Fall verpassen!