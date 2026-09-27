Gleichheit und Freiheit! Dafür stürzen die Tiere die Herrscher der Farm. Doch kaum ist die Revolution vorüber, etabliert sich eine neue Hierarchie. Die Macht Einzelner untergräbt die Ideale, die sie einst befreiten.

So endet die Rebellion in einem Regime, das der alten Herrschaft erschreckend ähnelt. Animal Farm ist eine Parabel über Kontrolle, Ideale und deren systematische Aushöhlung. Auf der Bühne entfaltet sich daraus ein hoch aktueller Theaterabend, der die Zerbrechlichkeit von Freiheit unmittelbar begreifen lässt.