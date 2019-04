Animation and Science

Veranstaltungsreihe: Internationales Trickfilmsymposium Symposium

Keynote-Speaker Robert Seidel und VFX-Experte Matthias Wittmann diskutieren zusammen mit Hannes Rall und Erwin Feyersinger über die Verbindung von Animation und Wissenschaft. Ziel des Symposiums ist es, Wissenschaftler, Studierende, Akademiker und Künstler aus den verschiedensten Bereichen der Forschung und Berufspraxis interdisziplinär und international zusammenzubringen. Ein wissenschaftliches Symposium beim Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart und FMX 2019 in Zusammenarbeit mit der Society of Animation Studies, der School of Art, Design and Media der Nanyang Technological University Singapur, dem Institut für Medienwissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen, der AG Animation und dem Literaturhaus Stuttgart.

In englischer Sprache

Unterstützt und koorganisiert von der Eberhard Karls Universität Tübingen

Tageskarten für das Symposium: 15,- Euro

Bei professioneller Akkreditierung oder mit Festivalpass: Eintritt frei