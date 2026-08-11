Animationsfilme aus dem Studio Soi Ludwigsburg

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen zum 60-jährigen Bestehen des Club Alpha 60 e. V. und nachträglich zum Weltkindertag lädt das Familienkino des Kinos im Schafstall zu einer besonderen Veranstaltung ein:

Zu Gast ist Studio Soi Ludwigsburg, eines der renommiertesten unabhängigen Trickfilmstudios Süddeutschlands. Studio Soi steht für außergewöhnliche Animationsfilme, die weit über klassische Kinderunterhaltung hinausgehen.

Hier entstanden unter anderem erfolgreiche Produktionen wie Der Grüffelo, Trudes Tier und Beiträge zur Serie Die fantastische Welt von Gumball

Zu Gast ist Klaus Morschheuser, Mitbegründer von Studio Soi. Seit der Gründung hat er zahlreiche Kurzfilme, Werbespots und Filmvorspänne animiert und inszeniert.

Darüber hinaus leitet er den Studio-Soi-Workshop, in dem mit viel handwerklichem Geschick Maquetten, Puppen und Kulissen für die Filmproduktionen entstehen.

Wir freuen uns aufspannende Einblicke in die faszinierende Welt des Animationsfilms und auf den Austausch mit einem der kreativen Köpfe hinter den preisgekrönten Produktionen von Studio Soi Ludwigsburg.