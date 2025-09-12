Anime Dreamlight Concert Stuttgart

Nach dem Erfolg kehrt das Anime Dreamlight Concert zurück – atemberaubender als je zuvor! Erlebe die schönsten Anime-Soundtracks in traumhafter Atmosphäre und lass dich vom meisterhaften Streichquartett auf eine musikalische Reise durch die Welten deiner liebsten Anime entführen. Freu dich auf einen Abend voller Emotionen, Nostalgie und der Magie von Dreamlight Concerts.

Programm des Abends:

Genieße die zauberhaften Klänge unseres Streichquartetts mit unvergesslichen Soundtracks aus Naruto, One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer, ikonischen Studio Ghibli-Klassikern sowie Hits aus Death Note, Sword Art Online, Elfen Lied, Detektiv Conan und vielen weiteren legendären Anime. Ein Abend voller musikalischer Highlights für alle Anime-Fans! Wir freuen uns auf dich.