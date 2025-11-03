Anime Sympho Show

Konnichiwa an alle Fans japanischer Animation, Kultur und natürlich Musik!

Anime ist schon lange zu einem kulturellen Phänomen geworden, das weltweit beliebt ist und zu einem eigenen Universum geworden ist. Die Musik aus Anime kann man nicht mit etwas anderem verwechseln, und Hunderte Millionen Fans auf der ganzen Welt kennen sie auswendig.

Aber wenn sie vom echten Symphonieorchester "38 SAMURAI" aufgeführt wird, begleitet von einer speziellen visuellen Lichtshow und spektakulären Spezialeffekten, wird das Eintauchen in die Welt des Anime sehr realistisch. Von den klassischen Meisterwerken von Hayao Miyazaki bis zu den mystischen Charakteren von Tetsuro Araki... Über 20 Soundtracks aus den bekanntesten Anime-Serien füllen den kulturellen Raum Ihres Abends.

Es erwartet Sie Musik aus Naruto, Attack On Titan, Moving Castle, Spirited Away, Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer, Tokyo Ghoul, Domestic Girlfriend, One Punch Man, Bleach, Cowboy Bebop, Hellsing, Princess Mononoke, Fullmetal Alchemist, Death Note und mehr.

"Anime Super Stars" von "38 SAMURAI" hat bereits die meisten Länder Europas erobert - ausverkaufte Vorstellungen und begeisterte Zuschauerbewertungen sprechen dafür, dass die Show keinen einzigen, nicht einmal den anspruchsvollsten Fan und Kenner der Anime-Kultur gleichgültig lässt. Selbst diejenigen, die wenig über Anime wissen, bestätigen, dass das Konzert wirklich einzigartig ist.

Verpassen Sie nicht die Konzerte der umfangreichen musikalischen Anime-Show des Orchesters "38 SAMURAI" in Deutschland im Jahr 2025.

Tomodachi, die Zeit des Kawaii nähert sich!