ANIMENZ - Klavierkonzert mit Tammo Brinner und Susanne Roth

Am 29.10.22 spielen Susanne Roth und Tammo Brinner ein Klavierkonzert in der traditionsreichen Hospitalkirche in Schwäbisch Hall.

Das Programm des Konzerts beinhaltet hauptsächlich für zwei- und vierhändiges Klavier arrangierte Soundtracks von Animes (japanische gezeichnete Filme undSerien mit oft komplexen Themen).

Die meisten der Stücke wurden von Maik Guo aka. "Animenz" arrangiert. Animenz ist ein klassisch ausgebildeter Pianist. Dies spiegelt sich in seinen Arrangements wider, in denen viele für klassisches Klavier kunsttypische Techniken und Ausdrucksmittel zu finden sind.

Animenz' Traum und Intention ist es, die recht unbekannte Musik aus Animes den Leuten näher zu bringen und die Emotionen, die in dem Anime durch das Auge übermittelt werden, auf dem Klavier wiederzugeben.

Vor einigen Jahren entdeckten Susanne Roth und Tammo Brinner die Musik von Animenz, wurden davon ergriffen und widmen sich seitdem dem Studium seiner Stücke. Sie teilen seinen Traum und möchten mit diesem Konzert dazu beitragen, die Schönheit dieser Musik der Welt bekannter zu machen.