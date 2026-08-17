Anina + Für Nichts Nach Bonn

Anina ist eine 24-jährige Indie-Rock-Musikerin aus Stuttgart, die in Sindelfingen in der Nähe des Pavillons aufgewachsen ist. Ende 2025 veröffentlichte sie ihre erste EP “Mad at Myself”. In diesen fünf Songs verarbeitet sie soziale Angst und aufgeschobene Träume eingebettet in Rock-Band und Piano Arrangements. Live-Auftritte sind für Anina das Herzstück ihrer Musik. Mit ihrer fünfköpfigen Band bringt sie den rohen Charakter ihrer Songs auf die Bühne. Die Band liebt es auf der Bühne zu stehen und ihre Energie auf das Publikum zu übertragen. Bisher spielte Anina vor allem im Umkreis von Stuttgart. Ihr größter Meilenstein war ein Auftritt beim Southside Festival 2025, nachdem sie deren Newcomer Contest gewann.

Für Nichts Nach Bonn ist ein Indie-/Alternative-Projekt aus Stuttgart, das sich zwischen Alternativ Rock, Noise Pop und Indie bewegt. Verzerrte Gitarren treffen auf eine dynamische Stimme und eingängige Melodien. Der Sound ist geprägt von melancholischer Nostalgie und einer direkten Ehrlichkeit. Die Songs handeln von Ängsten, dem Erwachsenwerden und unerfüllten Sehnsüchten – laut, intensiv und ungefiltert. Ursprünglich als Solo-Studioprojekt konzipiert, verwandelt sich Für Nichts Nach Bonn live in eine Band: roh, laut und unmittelbar. Nach der Debüt-EP Schrittsprung folgte am 29. Mai 2026 die zweite EP Windrad, mit der das Projekt seinen Sound konsequent weiterentwickelte und seinen Platz in der deutschsprachigen Alternative-Szene weiter festigte.