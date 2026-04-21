ANINA- Quintett

Anina Quartett – Rock-Folk-Blues - Rauer Sound, klare Haltung und jede Menge Herzblut: Anina mischt die Indie-Rock-Szene auf ihre eigene Weise auf. In ihren Songs spürt man nicht nur ihre Liebe zur Rockmusik, sondern auch Leidenschaft und Energie. Mit ihrer ersten EP „Mad at Myself” im Gepäck, spielten Anina und ihre Band bereits als Newcomer auf dem Southside Festival und bringen nun weiter frischen Indie-Rock auf die Bühne.