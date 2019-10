Hilfengebung – die Kommunikation zwischen Reiter und Pferd

Von der Jungpferdeausbildung bis zum fertig ausgebildeten Reitpferd: eine solide Kommunikation ist nur möglich, wenn Reiter und Pferd eine gemeinsame Sprache aufgebaut und bestimmte Grundlagen erarbeitet haben. Dazu bedarf es Geduld, Konsequenz und viel Zeit. Die positive Motivation des Pferdes muss immer ein Hauptanliegen des Ausbilders sein.

Pferdegerechte Hilfengebung soll logisch, einheitlich, unmissverständlich, präzise und fein sein. Der richtige Zeitpunkt der Hilfengebung ist genauso wichtig wie das verständliche, logische Zusammenspiel der Hilfen. Widersprüchliche und/oder rein mechanische Hilfen verfehlen ihr Ziel und führen oft zu vermeintlichen Widersetzlichkeiten des Pferdes. Also bedarf es einer Hilfengebung mit Gefühl und Klarheit.

Anja Beran gibt in ihrem Vortrag einen umfassenden Überblick, welches Instrumentarium an Hilfen dem Reiter zur Verfügung stehen, wie das Pferd die unterschiedlichen Hilfen erlernt und was wir als Reiter tun können, damit feine Hilfengebung zur reibungslosen Kommunikation mit unserem Pferd führt.