Anja Buntz liest

Dieses Buch ist eine Hommage an eine Lebensreise in die USA und an die Reise eines Lebens. Beide münden ineinander, wie zwei Flüsse, die sich nach einem langen Weg endlich treffen und gemeinsam kraftvoller sind als je zuvor.

Das Buch ist eine Mischung aus Reisebericht und Selbsthilferatgeber. Die Autorin richtet sich an alle, die sich verloren und „anders“ fühlen und sich manchmal selbst nicht verstehen. Ein Buch, das dazu ermutigt, seinen eigenen Weg zu gehen. Wir treffen uns in ungezwungener Runde in der Bücherei.

Anja Buntz begleitet als Coach (M.A.) Menschen in Veränderungsprozessen und legt ihren Fokus auf die mentale Kraft. Seit über 20 Jahren befindet sie sich selbst auf der spannenden Reise ihrer Persönlichkeitsentwicklung und hat deshalb ein Gespür dafür, wie es hierbei anderen ergeht und womit sie ringen.