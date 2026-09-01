Anja Harms & Eberhard Müller-Fries

Anja Harms ist Buchkünstlerin. Klare Formen, aussagekräftige Materialien und perfekte Verarbeitung prägen ihre Bücher.

Eberhard Müller-Fries bevorzugt als Bildhauer das Material Holz für seine großformatigen Skulpturen und Plastiken. Beide haben vor einiger Zeit festgestellt, dass die Bild- und Formensprache ihrer völlig gegensätzlichen Werke ein überraschend großes Maß an Übereinstimmung zeigt. Daraus entwickelte sich eine intensive Zusammenarbeit.

Es entstehen gemeinsam entworfene und realisierte Buch Skulpturen: raumgreifende Bücher, lesbare Skulpturen - hergestellt mit bildhauerischen und buchkünstlerischen Mitteln, abgestimmt auf den jeweils zu bespielenden Raum.