Anja Harms & Eberhard Müller-Fries

Wie ist doch alles weit ins Bild gerückt

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Rathaus Aalen Marktplatz 30, 73430 Aalen

Anja Harms ist Buchkünstlerin. Klare Formen, aussagekräftige Materialien und perfekte Verarbeitung prägen ihre Bücher. 

Eberhard Müller-Fries bevorzugt als Bildhauer das Material Holz für seine großformatigen Skulpturen und Plastiken. Beide haben vor einiger Zeit festgestellt, dass die Bild- und Formensprache ihrer völlig gegensätzlichen Werke ein überraschend großes Maß an Übereinstimmung zeigt. Daraus entwickelte sich eine intensive Zusammenarbeit. 

Es entstehen gemeinsam entworfene und realisierte Buch Skulpturen: raumgreifende Bücher, lesbare Skulpturen - hergestellt mit bildhauerischen und buchkünstlerischen Mitteln, abgestimmt auf den jeweils zu bespielenden Raum.

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Rathaus Aalen Marktplatz 30, 73430 Aalen
Kunst & Ausstellungen

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