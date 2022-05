Grözinger ist als Schlagzeuger, Komponist, Ensembleleiter und Festivalgestalter nicht nur mit seinen regelmäßigen Auftritten im Stadthaus Ulm, sondern vor allem in Berlin bekannt.

Die drei ZEITGENOSSEN-Tage beginnen mit "Love in Numbers" von Haden Chisholm auf dem Willy-Brandt-Platz. Anschließend werden die Zuhörer in den Margarethe-Hannsmann-Saal in der Stadtbibliothek zum Konzert gebeten.

Ouvertüre und Konzert Festival ZEITGENOSSEN 2022

Artist in residence, Leitung, Programmgestaltung und Perkussion:

JÜRGEN GRÖZINGER

Ouvertüre (19:30 h), Willy-Brandt-Platz vor der Stadtbibliothek

Hayden Chisholm: "Love in Numbers"

Hayden Chisholm und Dieter Kraus mit Saxophonensemble

Konzert (20 h), Margarethe-Hannsmann-Saal

ANJANI & GAGARINO

Musik von Jürgen Grözinger

Anna Clementi, Stimme

Hayden Chisholm, Saxophon

Jürgen Grözinger, Gongs & Drums