Anke Helfrich Quartett feat. Adrian Mears

Unser Jubiläums-Jazzjahr beginnt mit der vielfach ausgezeichneten Pianistin Anke Helfrich, die all ihre Projekte bei uns präsentiert hat.

Blues, Swing und europäische Einflüsse verbindet sie zu einer Klangsinnlichkeit, die man sofort als ihren Stil heraushört.

Seit Jahren leitet sie ihr festes, ausgereiftes Trio, noch länger unterrichtet sie engagiert den Nachwuchs im Jazzstudium zuerst an der HMDK Mannheim, inzwischen in Frankfurt am Konservatorium.

Der Australier Adrian Mears gastierte hier mehrfach, endlich gibt’s ein Wiederhören im Gemäuer, gerade Posaunenklänge haben ein ganz eigenes Timbre zwischen Bluestönen und moderner Phrasierung. Seit 1991 lebt und arbeitet er in Europa, derzeit unterrichtet er in Basel. Anke Helfrich kennt die Qualitäten ihrer beiden Triokollegen Dietmar Fuhr und Jens Düppe bestens, eben haben sie gemeinsam eine neue CD vorgelegt: „We’ll rise“, neun Themen als Hommage an starke Frauen. Jens Düppe und Dietmar Fuhr gehören der renommierten deutschen Jazzszene seit vielen Jahren mit eigenen Bands und Projekten an.

Mit Adrian Mears tritt Anke Helfrich auch im Duo auf, als Bandleaderin inspiriert sie nun die drei Kollegen zu gemeinsamen Höhenflügen. Lassen Sie sich entführen in diese musikalischen Sphären!