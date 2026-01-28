Anke Helfrich Trio "We'll rise"

Anke Helfrich (Piano) Dietmar Führ (Bass) Jens Düppe (Schlagzeug).

Anke Helfrich setzt auf ihrem neuen Album "We‘ll Rise" starken Frauen ein musikalisches Denkmal, und ihr Blick geht weit über den Rand des Jazztellers hinaus. Inspirationsquellen für die Pianistin aus Weinheim waren Künstlerinnen, eine Sportlerin, eine Wissenschaftlerin, eine Filmemacherin und die eigene Mutter. Geri Allen, Frida Kahlo, Cathy Freeman, Rosalind Franklin - die Biografien dieser Frauen sind aufwühlend, berührend und imponierend. “WE’LL RISE“ war nominiert für den Deutschen Jazz Preis „Album des Jahres“ 2024.

Die vielfach ausgezeichnete Pianistin Anke Helfrich gehört zu den herausragenden Jazzmusikerinnen in Deutschland. 2024 wurde sie vom Bundespräsidenten eingeladen, ein Trio Konzert als „Leading Women in Jazz“ im Schloss Bellevue in Berlin zu spielen. Ihr Stil vereint die amerikanische Jazztradition mit europäischen Einflüssen, Blues mit Klangsinnlichkeit und Virtuosität mit der Fähigkeit Geschichten zu erzählen. Sie verschmilzt Musik und Haltung zu hochinteressanten Projekten - wie in ihrem aktuellen Programm "WE’LL RISE“. Über die Jahre hat Anke Helfrich mit ihrem Trio einen eigenen Sound entwickelt: musikalische Gleichberechtigung, Freiheit und Vertrauen bilden die Grundlage, auf der sich Helfrichs Kompositionen zu einer organischen Einheit formen.

Anke Helfrich wuchs in Deutschland und Namibia auf. Sie studierte Jazzpiano in den Niederlanden und New York City, wo sie 1996 ihr Trio gründete.