Anke Kuhl, Moni Port

Mitreißend-musikalische Geschichtensammlung: Was könnte es Schöneres geben, als gute Musik zu hören und dabei tolle Comics zu lesen?!

Die Illustratorinnen und Autorinnen Anke Kuhl und Moni Port haben einige der besten Comic- und Kinderbuchzeichner:innen eingeladen, gemeinsam mit ihnen eine bunte Auswahl an deutschsprachigen Liedern in Comics zu verwandeln. Mal lustig, mal stimmungsvoll: Die Comics sind so vielfältig wie die interpretierte Musik. Von Pop und Rock über Jazz und Chanson bis hin zur Klassik – erlaubt ist alles außer Langeweile! So laden die Geschichten des Buchs und die dazugehörige Spotify-Playlist Kinder dazu ein, in Bilder und Musik einzutauchen und viele neue Entdeckungen zu machen. Wir fragen uns: Wie zeichnet man Musik? Und was lösen die Songcomics in mir aus?

Musik und Texte u.a. von Die Ärzte, Ludwig van Beethoven, Max Raabe und Olli Schulz.

Comics u.a. von Nadia Budde, Rotraut Susanne Berner, Axel Scheffler und Jörg Mühle.

Dauer: ca. 90 Min.