Die unerbittlichen ANKOR kündigen ihre bisher größte Headline-Tour an „The Shoganai Tour 2025“! Das unglaubliche Quintett aus dem schönen Barcelona, mit Mitgliedern aus Großbritannien und Mitglieder aus Großbritannien und Griechenland, ruht sich nach seinen massiven Festivalauftritent in diesem Jahr nicht aus und geht erneut auf sechswöchige Headline-Tour durch Europa und wird dabei von niemand geringerem als CONQUER/DIVIDE als Gäste begleitet.

2024 war ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr für ANKOR. Die Band, bestehend aus Sängerin Jessie Williams aus Bristol, Schlagzeugerin Eleni Nota aus Athen (Griechenland) und den Gitarristen David Romeu & Fito Martinez sowie dem Bassisten Julio Lopez aus Katalonien, blickt zurück auf massive Festivalauftritte beim Hellfest, Wacken Open Air, Resurrection Fest, Tuska, Summerbreeze, ReLoad, Rock Castle und vielen mehr, sowie eine Headline-Tour durch Deutschland und eine Europatour als Support von Beyond The Black in diesem Jahr.

Mit ihrem brandneuen Album „Shoganai“ an Bord sind sie bereit, die Bühnen Europas zu erobern. Es war schon seit einiger Zeit abzusehen, dass dies geschehen würde: Viele der Tourdaten, die das Quintett von Barcelona aus in zahlreiche Länder des Kontinents geführt haben, waren ausverkauft oder wurden hochverlegt. ANKORs energiegeladene und ungemein unterhaltsame Shows begeistern immer mehr Fans aus allen Teilen der Welt und wecken offensichtlich den Durst nach mehr. Die insgesamt 30 neu angekündigten Termine bringen das Quintett in völlig neue Gefilde, bedienen aber auch seine treue Fangemeinde in Großbritannien, Deutschland und ihrem Heimatland Spanien.

Sicher ist, dass die Tickets schnell verkauft sein werden, da der musikalische Einfluss der Katalanen, immer gigantischer wird, wovon man sich bei ihrem Auftritt im W:O:A hier überzeugen kann.

Die Kombination aus asiatischer Pop-Kultur gemischt mit zeitgenössischem Metalcore und einem Hauch ihres spanisches Erbes schafft etwas, was die Szene noch nicht gesehen oder gehört hat. Mit tausenden von Zuhörern rund um den Globus und einer atemberaubenden Performance sind ANKOR nun bereit, euch zu verzaubern!